Белый дом пообещал не допустить, чтобы Ливан превратился в "еще одну Газу"

Карин Жан-Пьер рассказала о позиции США по операции Израиля в соседнем государстве.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не допустят того, чтобы Израиль причинил Ливану такие же масштабные разрушения, как сектору Газа. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница указала на важность режима прекращения огня и создания пространства по дипломатическому обсуждению кризиса.

Мы не можем допустить и не допустим того, чтобы Ливан превратился в Газу, еще в одну Газу. Это не то, что мы хотим видеть. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

По словам представителя Белого дома, события в палестинском анклаве и Ливане подтверждают необходимость скорее предпринимать мирные усилия для завершения кризисной ситуации и формирования основы для устойчивого мира и стабильности.

Белый дом признал, что данные о звонках Трампа Путину являются предположением.

Фото и видео: YouTube / Defense Now