Белый дом отверг требования республиканцев, касающиеся помощи Киеву

Карин Жан-Пьер оценила сокращение средств для Службы внутренних доходов.

Американская администрация, контролируемая демократами, отвергла требование республиканцев из Палаты представителей Конгресса страны исключить из законопроекта с военной помощью Израилю финансовые средства для Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление официальный представитель местной администрации Карин Жан-Пьер сделала в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Таким образом власти отреагировали на предложенный законодателями от Республиканской партии проект, в котором отсутствует помощь Киеву, а финансирование помощи Израилю предлагается за счет сокращения денежных средств, выделяемых для Службы внутренних доходов.

Политизация интересов нашей национальной безопасности невозможна... требование компенсации за удовлетворение основных потребностей национальной безопасности США, таких как поддержка Израиля и защита Украины. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме полагают, что законопроект станет нарушением нормального двухпартийного процесса в Конгрессе, а также может иметь разрушительные последствия для национальной безопасности и военных альянсов в ближайшие годы.

Белый дом не пояснил, одобрит ли Байден помощь Израилю отдельно от Украины.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television