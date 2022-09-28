Карин Жан-Пьер рассказала о том, что США готовы поддержать пострадавшие страны.

Белый дом отказался "строить догадки" о причинах утечки газа на "Северных потоках". Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне заявила официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Картин Жан-Пьер. Чиновница подтвердила готовность страны оказать поддержку европейским коллегам в проведении расследования.

Я не стану строить догадки относительно причин этого. Я знаю, что наши европейские партнеры расследуют это, так что мы готовы оказать поддержку их усилиям. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: Белый дом