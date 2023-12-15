Белый дом отказался комментировать решение ЕС начать переговоры о приеме Украины

Джон Кирби назвал приоритеты в помощи Украине.

Американская администрация отказывается комментировать решение стран Европейского союза начать переговоры о приеме Украины в региональное сообщество. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов. Чиновник пояснил, что власти США сосредоточили свое внимание на том, чтобы у киевского режима и украинцев было все необходимое для того, чтобы пережить тяжелые зимние месяцы.

ЕС может сам объяснить свое решение по поводу приглашения или не приглашения Украины, я предоставлю возможность говорить об этом им. Мы не станем это комментировать. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Переговоры о вступлении в ЕС не задают конкретных сроков для приема, они могут вестись любое количество времени. В частности, переговоры о приеме Турции были начаты странами еще в 2005 году. В настоящее время никакой перспективы их завершения не просматривается.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television