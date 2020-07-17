Карин Жан-Пьер оценила встречу между Байденом и Стармером.

Никаких объявлений о разрешении на использование Вооруженных сил Украины на дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по результатам предстоящих переговоров между американским президентом Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером ожидать не стоит. Такие данные корреспонденты попросили прокомментировать на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница отреагировала на вопрос СМИ о том, будет ли какое-то заявление по итогам мероприятия между политическими лидерами. В частности, могут ли они разрешить армии киевского режима применять западные ракеты для совершения воздушных ударов по российской территории.

Я не ожидаю, что будут какие-либо объявления по итогам встречи. Изменения в политике нет. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что в пятницу, 13 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление главы государства Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное. В Кремле добавили, что у властей нет сомнений, что оно достигло адресатов.

В США допустили новые объявления о противодействии телеканалу RT.

Фото и видео: YouTube / Defense Now