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Белый дом не ждет объявлений по ударам ВСУ после встречи Байдена и Стармера

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Карин Жан-Пьер оценила встречу между Байденом и Стармером.

Никаких объявлений о разрешении на использование Вооруженных сил Украины на дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по результатам предстоящих переговоров между американским президентом Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером ожидать не стоит.  Такие данные корреспонденты попросили прокомментировать на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница отреагировала на вопрос СМИ о том, будет ли какое-то заявление по итогам мероприятия между политическими лидерами. В частности, могут ли они разрешить армии киевского режима применять западные ракеты для совершения воздушных ударов по российской территории.

Я не ожидаю, что будут какие-либо объявления по итогам встречи. Изменения в политике нет.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что в пятницу, 13 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление главы государства Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное. В Кремле добавили, что у властей нет сомнений, что оно достигло адресатов.

В США допустили новые объявления о противодействии телеканалу RT.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: белый дом, великобритания, всу, карин жан-пьер, кир стармер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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