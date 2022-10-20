Белый дом не уточнил, добивается ли от Израиля поставок оружия Украине

Карин Жан-Пьер анонсировал встречу Джо Байдена с Ицхаком Герцогом.

Белый дом не уточнил, добивается ли от правительства Израиля поставок вооружения или боевой техники Украине. Подобный вопрос в ходе регулярного брифинга с официальным представителем американской администрации в Вашингтоне задал один из корреспондентов. Он попросил Карин Жан-Пьер прокомментировать ситуацию. Чиновница направила СМИ за ответом к кабинету министров еврейского государства, так как именно они могут раскрыть дополнительные сведения о принимаемых решениях.

За дополнительной информацией, касающейся решений, я переадресую вас к правительству Израиля. Я бы не стала давать с этой трибуны комментарии по данному вопросу. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Пресса просила чиновницу сообщить о том, намерен ли президент США Джо Байден настаивать на предстоящей встрече со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом ради того, чтобы евреи передали киевскому режиму военную помощь. Карин Жан-Пьер уточнила, что лидер Белого дома с нетерпением ждет встречи, а рабочий визит лишь подчеркнет "нерушимое партнерство между США и Израилем". При этом сотрудница администрации отметила, что не будет опережать время и говорить о том, какие темы поднимут политики в ходе общения.

Белый дом не исключил введения временного запрета на экспорт топлива из США.

Фото и видео: Белый дом

