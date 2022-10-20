Белый дом не исключил введения временного запрета на экспорт топлива из США из-за текущей кризисной ситуации на глобальном энергетическом рынке. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Такой ответ чиновница дала на вопрос журналистов о том, возможно ли такое развитие событий.
Рассматриваются все варианты действий. В настоящее время в предварительном порядке мне объявить не о чем.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
В Белом доме добавили, что в центре внимания властей США должно находиться гарантирование выполнения обещания американского президента продолжать добиваться снижения цен на бензин для своих граждан.
В США сообщили, что расследование диверсии на "Северных потоках" будет долгим.
Фото и видео: Белый дом
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