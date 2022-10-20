Карин Жан-Пьер рассказала о возможных шагах администрации по снижению роста цен на бензин.

Белый дом не исключил введения временного запрета на экспорт топлива из США из-за текущей кризисной ситуации на глобальном энергетическом рынке. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Такой ответ чиновница дала на вопрос журналистов о том, возможно ли такое развитие событий.

Рассматриваются все варианты действий. В настоящее время в предварительном порядке мне объявить не о чем. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме добавили, что в центре внимания властей США должно находиться гарантирование выполнения обещания американского президента продолжать добиваться снижения цен на бензин для своих граждан.

В США сообщили, что расследование диверсии на "Северных потоках" будет долгим.

Фото и видео: Белый дом