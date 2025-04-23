Белый дом не стал уточнять, готовы ли США положить конец военной помощи Киеву

Кэролайн Ливитт объяснила прессе слова Марко Рубио о готовности США прекратить посреднические усилия в переговорном процессе между Киевом и Москвой.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе отказалась уточнить, возможны ли отход Вашингтона от дальнейших попыток содействовать мирному преодолению регионального конфликта на украинской территории или полное прекращение военной помощи Вооруженным силам Украины со стороны США. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 23 апреля сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница прокомментировала недавние высказывания государственного секретаря Марко Рубио о вероятности того, что страна фактически прекратит свои усилия по содействуют разрешения кризиса. СМИ захотели уточнить, что именно значили слова руководителя внешнеполитического ведомства.

Мне было бы неразумно вещать о таком с этой трибуны. В конечном счете, это решение принимать президенту. Однако он очень ясно дал понять: он хочет видеть мир... он хочет, чтобы люди перестали гибнуть с обеих сторон <...>. И он разочарован обеими сторонами. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

При этом официальный представитель американского лидера заверила, что Трамп хочет видеть мир на Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now