Белый дом не согласен, что конфликт на Украине представляет экзистенциальную угрозу России

Джон Кирби рассказал о том, может ли Россия нарастить силы на СВО после попытки атаки на Кремль.

Американская администрация при президенте Джо Байдене считает, что Москва необоснованно усматривает экзистенциальную угрозу для национальной безопасности и страны в целом в украинском конфликте. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таки м образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, может ли Кремль использовать недавнюю попытку украинских беспилотников атаковать резиденцию главы государства Владимира Путина как повод для наращивания масштаба силового метода СВО.

Россияне пытались придать образ битвы Запада против России, НАТО против России, США против России <...>. Президент России Владимир Путин попытался преподнести эту войну как экзистенциальную угрозу Матушке России, и конечно же это не так, агрессором тут является Россия. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В США отрицают причастность к организации атаки на Кремль при помощи БПЛА.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television