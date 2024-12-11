Кэролайн Ливитт сказала на необходимость борьбы с процентными ставками.

Действующая американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе считает высокую инфляцию в стране обвинительным заключением для 46-го президента Джо Байдена и его кабинета министров. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница прокомментировала опубликованные местным министерством по труду сведения, согласно которым потребительские цены в прошлом месяце увеличились на три процента в годовом исчислении по сравнению с 2,9 процентами в декабре. В Бело доме указали, что относительно борьбы с инфляцией и процентными ставками глава США четко обозначил свою позицию.

Это обвинительное заключение в адрес администрации Байдена за неправильное управление инфляционным кризисом и отсутствие прозрачности в его урегулировании.... Трамп хочет, чтобы процентная ставка была ниже, он хочет, чтобы инфляция была ниже, и он верит. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

В месячном выражении цены в январе 2025 года выросли по сравнению с декабрем на 0,5%. Этот порог оказался выше ожиданий от экспертов. В декабре 2024 года рост цен по сравнению с ноябрем составил 0,4%.

Белый дом не в курсе предварительных условий возможного визита Путина в США.

Фото и видео: Белый дом