Белый дом хочет получить согласие Конгресса на обеспечение Киева помощью годами

Джейк Салливан оценил нежелание группы законодателей США дальше помогать ВСУ.

Американская администрация при президенте Джо Байдене намерена заручиться поддержкой Конгресса США для того, чтобы обеспечить предоставление финансовой и военной помощи украинским властям на годы вперед. Соответствующее заявление сделал помощник лидера Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на публичном мероприятии, организованном местным изданием The Atlantic. Чиновник пояснил, что власти рассчитывают на поддержку такой политики от обеих партий (Республиканской и Демократической), Палаты представителей и Сената.

Хочу подчеркнуть, что суть не только в голосовании, которое будет проходить в ближайшие несколько дней, в последующие недели или в другие сроки. В конечном счете суть в том, чтобы мы продолжали поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Джейк Салливан, помощник главы США

Дополнительно эксперт прокомментировал модератору встречи споры в Конгрессе США о целесообразности выделения дополнительных денежных средств на помощь киевскому режиму. Против поддержки выступает часть республиканцев. Джейк Салливан отметил, что на текущий момент действительно в США фиксируются процедурные трудности с утверждением средств для Украины.

США поддерживают Украину, опасаясь давления России на НАТО, заявил Салливан.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour