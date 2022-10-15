Карин Жан-Пьер заявила, что США не комментируют политику Соединенного Королевства.

Белый дом: США следят за возможными последствиями экономического курса Лондона для рынков. Соответствующей информацией с журналистами в Вашингтоне поделилась официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Чиновница провела мероприятие с борта самолета, который отправлялся в штат Орегон. Она пояснила, что чиновники следят за возможными негативными последствиями для мировых рынков экономической политики действующего премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс. При этом на текущий момент страна не делает публичных оценок. Таким образом пресс-секретарь ответила на вопрос СМИ о том, уделяют ли власти США внимание действиям Трасс.

США готовы справиться с глобальными вызовами. Мы ясно давали понять, что не будем комментировать внутреннюю политику правительства Соединенного Королевства, принимаемые в нем решения. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее рынки акций и облигаций Великобритании очень болезненно отреагировали на представленную Элизабет Трасс экономическую программу, а курс фунта при этом опустился до рекордно низкой отметки.

В США сообщили, что надеются на восстановление СВПД с Ираном.

Фото и видео: YouTube / The Union Herald

