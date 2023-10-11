Белый дом: США и Израиль не знали заранее о планах ХАМАС

Джейк Салливан оценил имеющиеся сведения о готовящейся атаке на Израиль.

Американские и израильские власти не располагали разведывательными данными о планируемых атаках радикального движения ХАМАС против еврейского государства. Соответствующее заявление сделал помощник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, почему страна оказалась не готова к нападениям.

Этот вопрос вам лучше задать правительству Израиля. Безусловно, Израиль придает большое значение своим возможностям собирать разведывательные данные касательно ХАМАС, Западного берега. Я не могу ответить, почему они не были предупреждены. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

У Джейка Салливана также спросили о том, верны ли сообщения о том, что египетская сторона якобы предупреждала Израиль об атаках ХАМАС. В Белом доме не смогли подтвердить эти сведения.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television