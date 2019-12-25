Белый дом: Байден заявит о готовности США к сделке с Ираном

Джейк Салливан рассказал о том, что "прорыва" на ГА ООН по СВПД не ожидается.

В Белом доме сообщили, что американский президент Джо Байден заявит о готовности США к ядерной сделке с Ираном (Совместному всеобъемлющему плану действий). Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился советник лидера страны по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он добавил, что власти не ждут прорыва в данном направлении, которое может произойти в рамках мероприятий Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

США готовы к обоюдному возвращению СВПД. И если Иран готов быть серьезным в плане выполнения своих обязательств и одобрения данной формулы, то у нас может быть сделка. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

Эксперт добавил, что "прорыва" в Нью-Йорке не произойдет, так как Генеральная ассамблея Всемирной организации не является ключевой площадкой для обсуждения данной проблемы по возвращению сторон к реализации СВПД.

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Фото и видео: Белый дом