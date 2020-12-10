США призвали Индию и другие страны убеждать Россию завершить СВО на Украине

Джейк Салливан рассказал о необходимости "закончить войну" и дать РФ четкий сигнал.

США призвали Индию и другие страны убеждать Россию как публичном, так и частном порядке завершить специальную военную операцию на Украине. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он призвал коллег из Нью-Дели дать российской стороне четкий и недвусмысленный сигнал о том, что настало время "прекратить войну".

Эта война должна прекратиться таким образом, что Россия станет соблюдать ключевые положения Устава ООН и вернет территории, которые захватила силой. Мы бы хотели, чтобы в пользу этого высказались все страны мира. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

В Белом доме полагают, что сейчас для коллективного Запада самым важным достижением в вопросе решения украинского кризиса является мир в регионе.

Белый дом: Байден не станет поднимать вопрос об исключении РФ из постоянных членов СБ ООН.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance