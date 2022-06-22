Белый дом: Байден и Зеленский общаются на рутинной и регулярной основе

Джон Кирби рассказал об интенсивности общения лидер США и Украины, министерств по обороне.

Американский и украинский президенты Джо Байден и Владимир Зеленский общаются на рутинной и регулярной основе. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга в Белом доме перед журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Он прокомментировал прессе контакты на высшем уровне между Вашингтоном и Киевом. В СМИ хотели узнать у спикера о том, преувеличил ли Джо Байден заявление о том, что говорит с Владимиром Зеленским "три-четыре раза в неделю". При этом политик общается с прессой гораздо меньше.

Он разговаривает с господином Зеленским на рутинной и регулярной основе. Джон Кирби, чиновник

Кирби также сделал поправку на то, что его лишь недавно перевели в Белый дом из Пентагона, поэтому он затрудняется представить журналистам точную статистику звонков глав государств. Эксперт добавил, что с аналогичной интенсивностью ведутся переговоры между оборонными ведомствами США и Украины.

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Фото и видео: Белый дом