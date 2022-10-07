Александр де Кроо рассказал о необходимости поддержания европейской солидарности в отношении Киева.

Бельгия воздержалась при голосовании по санкциям против России. Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами в Праге сделал местный премьер-министр Александр де Кроо, слова которого привели журналисты из издания Echo. Чиновник уверен, что сейчас вопрос состоит в том, чтобы понять, каким образом Европа может сохранить солидарность с киевским режимом и продолжить поддержку Украины так, чтобы от этого не страдало население региона.

Конечно, военные успехи Украины помогают… Но если экономические издержки станут еще выше, люди будут терять работу, то это станет тяжело. Александр де Кроо, премьер Бельгии

Александр де Кроо добавил, что Бельгия воздержалась от блокирования новых санкций против российской стороны из-за того, что не хочет сломить общеевропейскую солидарность, которую ЕС оказывает Украине.

Премьер Бельгии: главным вызовом ЕС стала защита населения от последствий своих санкций.

Фото и видео: European Commission