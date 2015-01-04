Беглов поблагодарил петербуржцев за сплоченность в первый год пандемии

По словам губернатора, Петербург с честью выдержал испытания 2020 года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети поблагодарил петербуржцев за сплоченность в первый год пандемии.

Градоначальник отметил, что по итогам первого года пандемии коронавируса петербуржцы продемонстрировали силу духа, также можно судить и о работе правительства. Ко всему прочему, Петербург стал первым во многих новациях. Так, в Северной столице были открыты первые обсерваторы, создана модель развития болезни, которую позже приняли на федеральном уровне. Также в Петербурге были введены надбавки врачам, а после введения федеральных доплат, были сохранены региональные.

Пандемия испытывала нас на прочность, но не сломала. Мы с вами – ленинградцы-петербуржцы выходим из нее более сильными, более человечными, более сплоченными.

Александр Беглов

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 30 тыс. человек.

Фото: Piter.tv