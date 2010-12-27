Александр Беглов рассказал о распределении бюджета на 2020 год

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Губернатор Петербурга Александр Беглов опубликовал текст на своей странице "ВКонтакте", где рассказал о работе над бюджетом 2020 года. В следующем году большой акцент будет сделан на образовании - финансирование программы "Развитие образования" увеличится на 18%, и всего выделят 157,6 миллиардов рублей. На 10% увеличат расходы на здравоохранение, что составит 120 миллиардов рублей, из которых, как подчеркнул Беглов, пять миллиардов пойдут на закупку нового оборудования медицинских учреждений.

На развитие дорожной инфраструктуры будет потрачено на 17% больше, чем планировалось, а благоустройство города займет три миллиарда рублей в 2020 году. Железнодорожная инфраструктура также получит большие инвестиции - почти 500 миллиардов рублей в течение десяти лет.

Беглов отметил, что в городе существует проблема - нехватка детских садов, школ и поликлиник. На строительство этих объектов из бюджета города готовы потратить почти 100 миллиардов рублей.

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Фото: Piter.tv