Беглов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Несмотря на то, что стационары переходят к плановой работе, ситуация пока не идеальна.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сказал о том, что третья волна пандемии коронавируса еще не закончилась. Об этом он заявил в эфире телеканала "78" 29-го июля.

Градоначальник отметил, что госпитализация постепенно снижается. На данный момент свободны 3 тысячи коек. Пока что ситуация не идеальна. Количества переболевших и вакцинированных пока что недостаточно.

В комитете по здравоохранению Петербурга оценивают ситуацию более позитивно. Ранее там сообщали, что третья волна идет на спад. Доля тяжёлых больных в коронавирусных стационарах составляет порядка 19%.

Фото: Piter.TV