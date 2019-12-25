  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Беглов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Сегодня, 9:19
492
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Беглов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Петербурге

0 0

Несмотря на то, что стационары переходят к плановой работе, ситуация пока не идеальна.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сказал о том, что третья волна пандемии коронавируса еще не закончилась. Об этом он заявил в эфире телеканала "78" 29-го июля.

Градоначальник отметил, что госпитализация постепенно снижается. На данный момент свободны 3 тысячи коек. Пока что ситуация не идеальна. Количества переболевших и вакцинированных пока что недостаточно. 

В комитете по здравоохранению Петербурга оценивают ситуацию более позитивно. Ранее там сообщали, что третья волна идет на спад. Доля тяжёлых больных в коронавирусных стационарах составляет порядка 19%.

Фото: Piter.TV

Теги: заболеваемость, коронавирус, третья волна
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии