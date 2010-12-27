Беглов: "В Петербурге к 1 сентября должны быть достроены все проблемные сады и школы

Также это касается поликлиник.

На заседании ЗакСа Петербурга врио губернатора Александр Беглов поручил достроить все проблемные социальные объекты в городе до 1 сентября.

Речь идет о поликлиниках, школах и детских садах. Подрядчики, по словам Беглова, должны управиться со всеми работами до начала нового учебного года, чтобы в Петербурге появились новые места для детей.

Также Александр Беглов попросил создать кабинеты врачей там, где еще нет поликлиник. Они должны быть включены в проект еще до постройки новых жилых комплексов.

Фото: Piter.TV