  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Беглов: "В Петербурге к 1 сентября должны быть достроены все проблемные сады и школы
Сегодня, 12:02
84
nastya960

Беглов: "В Петербурге к 1 сентября должны быть достроены все проблемные сады и школы

0 0

Также это касается поликлиник.

На заседании ЗакСа Петербурга врио губернатора Александр Беглов поручил достроить все проблемные социальные объекты в городе до 1 сентября.

Речь идет о поликлиниках, школах и детских садах. Подрядчики, по словам Беглова, должны управиться со всеми работами до начала нового учебного года, чтобы в Петербурге появились новые места для детей.

Также Александр Беглов попросил создать кабинеты врачей там, где еще нет поликлиник. Они должны быть включены в проект еще до постройки новых жилых комплексов.

Фото: Piter.TV

 

Местоположение на карте:

Теги: беглов, детский сад, закс, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий