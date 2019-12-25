Губернатор Петербурга хочет бороться со снегом совместно с Ленобластью

На заседании городского правительства обсудили готовность города к зиме.

Депутат Государственной Думы Евгений Марченко предложил в случае нехватки собственной снегоуборочной техники обратиться за помощью к Москве. Об этом он сказал на заседании правительства Петербурга, передал корреспондент Piter.TV. Губернатор города Александр Беглов отметил, что такой вариант можно рассмотреть. Кроме того, возможно сотрудничество с властями Ленобласти.

Марченко отметил, что в Москве снег убирают очень быстро. Он объяснил это тем, что там больше финансирование и, как следствие, техники.

Беглов же заметил, что Петербург может объединить усилия с Ленинградской областью. Некоторые из городов области, по его словам, находятся буквально "через дорогу" от Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Смольном хотят ужесточить борьбу с руферами.

Фото: Piter.TV