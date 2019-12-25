Беглов поделился впечатлениями от вакцинации от коронавируса

Он получил обе дозы вакцины.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о впечатлениях после вакцинации от коронавируса. Глава города получил оба компонента вакцины.

Я уже сделал вторую прививку от коронавируса. Чувствую себя хорошо. Александр Беглов

Глава городе отметил, что очень рассчитывает на петербуржцев и верит, что они обязательно привьются от COVID-19. Ведь в борьбе с пандемией самым эффективным способом является именно вакцинация.

В Петербурге отдельные коронавирусные ограничения продлили до 30 апреля.

Фото: Piter.tv