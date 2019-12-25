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Беглов поделился впечатлениями от вакцинации от коронавируса
Сегодня, 8:02
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nastya960

Беглов поделился впечатлениями от вакцинации от коронавируса

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Он получил обе дозы вакцины.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о впечатлениях после вакцинации от коронавируса. Глава города получил оба компонента вакцины.

Я уже сделал вторую прививку от коронавируса. Чувствую себя хорошо.

Александр Беглов

Глава городе отметил, что очень рассчитывает на петербуржцев и верит, что они обязательно привьются от COVID-19. Ведь в борьбе с пандемией самым эффективным способом является именно вакцинация.

В Петербурге отдельные коронавирусные ограничения продлили до 30 апреля.

Фото: Piter.tv

Теги: александр беглов, вакцинация, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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