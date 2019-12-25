Беглов подарил туркменским школьникам "Блокадную книгу" Гранина

В русских школах за рубежом рады книгам на русском языке.

Туркмено-российская школа имени Пушкина получила в подарок от Петербурга "Блокадную книгу" Даниила Гранина и Алеся Адамовича и другую художественную литературу на русском языке. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Туркменская школа сотрудничает с петербургской коллегой №225 из Адмиралтейского района с 2018 года. Губернатор Александр Беглов не только передал в дар книги туркменским ребятам, но и пригласил лучших учеников на праздник выпускников "Алые паруса" в грядущем июне.

Программа мероприятий по развитию сотрудничества между Петербургом и Туркменистаном рассчитана на ближайшие пять лет и предусматривает в том числе школьные и студенческие обмены.

Ранее Петербург подписал дорожную карту с Туркменистаном.

Фото: пресс-служба Смольного