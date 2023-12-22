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Беглов осмотрел новые автобусы "Пассажиравтотранса"
Сегодня, 18:14
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Беглов осмотрел новые автобусы "Пассажиравтотранса"

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С 2022 года в городе ведется масштабная работа по обновлению транспорта.

Губернатор Александр Беглов осмотрел новую автобусную технику СПб ГУП "Пассажиравтотранс" 16 января. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

В 2023 году предприятие провело рекордное обновление подвижного состава – в Петербург поступило более 550 автобусов. Все они уже обслуживают пассажиров. 

В осмотре участвовали двухсекционный автобус Volgabus 627102 "Пулково Экспресс", туристический лайнер Golden Dragon 6126, автобусы особо большого класса МАЗ 216047 и КАМАЗ-6299, который передали перевозчику для тестовой эксплуатации.

С 2022 года в городе ведется масштабная работа по обновлению транспорта. До конца 2024 года для "Пассажиравтотранса" приобретут порядка 520 автобусов.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

Теги: александр беглов, гуп пассажиравтотранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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