В настоящий момент обработано 5,19 % протоколов.

Врио губернатора Александр Беглов лидирует на выборах главы Петербурга после обработки 5,19 % протоколов. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на данные ЦИК РФ.

Самовыдвиженец Беглов набрал 66,45 % голосов избирателей. В это же время представитель от партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова набрала 15,52 % голосов, а кандидат от "Гражданской платформы" Михаил Амосов — 15,41 %.

В воскресенье, 8 сентября, в Петербурге состоялись выборы губернатора и депутатов в муниципальные советы города. Избирательные участки перестали работать в 20 часов. Проголосовать пришли 23,3% петербуржцев.

Ранее мы писали, что в Купчино наблюдатели устроили погоню за урной для надомного голосования.

Фото: ВКонтакте / Наблюдатели Петербурга за честные выборы