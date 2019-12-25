Беглов изменил правила жизни в Петербурге на карантине

Почти все принятые ранее меры остаются в силе, однако есть некоторые послабления.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес важные изменения в постановление, определяющее правила жизни в городе в период карантина. Стоит отметить, что почти все принятые ранее меры остаются в силе, однако есть некоторые послабления. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Помимо всего прочего в городе вновь могут открыться салоны сотовой связи и автосервисы. Также для горожан станут доступны киоски с газетами и журналами. При этом предприятия, которые хотят продолжить работу на карантине, должны до 6 апреля установить численность работников, которые будут осуществлять свою деятельность на местах и удаленно.

Людям старше 65 лет по-прежнему запрещено выходить из дома до 30 апреля. В этот период времени город предоставит им бесплатные лекарства и выплату в размере двух тысяч рублей.

С 7 по 10 апреля МФЦ смогут выдавать документы по предварительной записи, сделанной до 27 марта.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому.

Фото: gov.spb.ru