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Беглов рассказал о подготовке города к зиме
Сегодня, 16:59
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arteliseev

Беглов рассказал о подготовке города к зиме

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Губернатор Петербурга подвел итоги минувшей недели на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В частности, губернатор отметил, что к заморозкам в городе подготовлена снегоуборочная техника. Петербург уже закупил дополнительно 471 машину.

"При заморозках на опасных участках (мостах, набережных) будет дежурить техника со слабосолевым раствором. Прошу автомобилистов в случае заморозков быть более внимательными", – написал Беглов.

В качестве итогов недели губернатор вспомнил запуск системы "Дорожная уличная сеть", открытие парка Героев-Пожарных, подписании планов о взаимодействии ЗакСа и Смольного и другие события.

Фото: "ВКонтакте" / Александр Беглов

Теги: беглов, вконтакте, зима
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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