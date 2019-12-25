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Школьник из Ленобласти попал в больницу после беготни с арматурой в руках
Сегодня, 10:23
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himif

Школьник из Ленобласти попал в больницу после беготни с арматурой в руках

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Мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами.

В воскресенье, 24 мая, в полицию Красносельского района поступило сообщение из больницы в Ленобласти. Медики рассказали, что бригада скорой помощи привезла из деревни Кутузи Ломоносовского района мальчика в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Со слов отца подростка, его 13-летний сын бегал по подъезду в одном из домов на улице Уланской, держа в руках арматуру. К тяжким травмам привело неловкое падение, когда мальчик оступился на лестнице. По факту инцидента проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что в Сертолово под деревом обнаружили окровавленное тело с ружьем

Фото: pixabay

Теги: полиция, ранение, школьник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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