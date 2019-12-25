Школьник из Ленобласти попал в больницу после беготни с арматурой в руках

Мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами.

В воскресенье, 24 мая, в полицию Красносельского района поступило сообщение из больницы в Ленобласти. Медики рассказали, что бригада скорой помощи привезла из деревни Кутузи Ломоносовского района мальчика в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Со слов отца подростка, его 13-летний сын бегал по подъезду в одном из домов на улице Уланской, держа в руках арматуру. К тяжким травмам привело неловкое падение, когда мальчик оступился на лестнице. По факту инцидента проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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