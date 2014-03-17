Бдительная петербурженка помогла изобличить закладчиков на Марата

Они вскоре предстанут перед судом.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков.

По версии следствия, обвиняемый не позднее декабря 2023 года вступил в состав организованной преступной группы, занимавшейся незаконным сбытом наркотических средств на территории Северной столицы. Фигурант уголовного дела выполнял роль закладчика.

Ночью 3 декабря 2024 года обвиняемый вместе с соучастником прибыли во двор дома 29, литера А по улице Марата, где начали совместно оборудовать тайники-закладки с наркотическими средствами. Их действия заметила одна из местных жительниц, которая сообщила о подозрительных молодых людях в полицию и показала им три места на придомовой территории со свертками с наркотическими средствами.

Сотрудники полиции с помощью камер отследили дальнейший маршрут обвиняемого и его соучастника и задержали их. В ходе личного досмотра у обвиняемого обнаружили 40 свертков с наркотическим средством массой 50 граммов. Дома у фигуранта изъято 70 граммов синтетического наркотика, из жилища его соучастника – около 2 кг запрещенного вещества.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство.

Ранее петербургские полицейские изъяли полкило кокаина, более 800 граммов экстази, 4 килограмма гашиша и 200 граммов марихуаны.

Фото и видео: прокуратура СПб