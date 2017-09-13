Баттл Oxxxymiron и Гнойного проверят для "утверждения правил подобных мероприятий"

Депутат Законодательного собрания Петербурга попросил Генеральную прокуратуру проверить баттл между Oxxxymiron и Гнойным на наличие экстремизма и оскорблений.

Депутат петербургского ЗакСа Андрей Анохин направил обращение к Генеральному прокурору. Парламентарий попросил проверить баттл Oxxxymiron и Гнойного на наличие в нем признаков экстремизма, призывов к межнациональной розни и оскорбления чувств верующих.

Депутат отметил, что проверить баттл необходимо для "утверждения правил подобных мероприятий и предотвращения возможных нарушений". При этом он отметил, что его ничто не задело в баттле. Парламентарий даже признался, что ему было интересно.

"У меня нет претензий, но есть большое желание, чтобы это было проверено с точки зрения закона представителями государственной власти, чтобы мы понимали степень нашей ответственности и то, насколько свободными мы можем быть в рэп-баттлах", - цитирует обращение Анохина RT.

Также депутат уверен, что парламентарии могли бы проводить дискуссии в формате фристайла. По его мнению, в таком формате они будут понятны современной молодежи.

Видео: тизер баттла Гнойного и Оксимирона