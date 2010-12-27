Московский городской суд рассмотрит ходатайства о продлении мер пресечения для подозреваемых во взрыве в петербургском метро

В Москве суд изучит возможность превышения установленного законом сроков меры пресечения фигурантам дела о теракте в метро.

В Следственном комитете России продолжается расследование относительно прошлогоднего взрыва в петербургском метрополитене. Специалисты не успеют завершить дело к годовщине трагедии. Напомним, что террористический акт был совершен на станции "Технологический институт" 3 апреля 2017 года.

Сейчас Прокуратура просит продлить арест подозреваемым организаторам теракта. В случае, если суд удовлетворит прошение следствия, то срок заключения фигурантов дела превысит максимальный, по которому гражданин может находиться под стражей.

В Московском городском суде зарегистрировано семь ходатайств Главного управления по особо важным делам о продлении мер пресечения задержанным. Среди них есть петербуржцы и москвичи, которых считают соучастниками теракта и обвиняют в связях с погибшим смертником.

Представители закона называют по данному преступлению семь фамилий: Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурод Муидинов, Сейфула Хакимов, Ибрагим Эрматов, Бахрам Эргашев и Аброр Азимов. В настоящее время все подозреваемые находятся под охраной. Большинство из них отрицает вину. В частности, один из фигурантов рассказал, что изъятые у него опасные предметы: запал, граната и два детонатора были подброшены сотрудниками полиции. Также обвинение предъявлено еще шестерым участникам, чьи имена не раскрываются.

