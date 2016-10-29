Басков перед свадьбой с Лопыревой шокировал интернет

На новых фотографиях он предстал заметно постаревшим.

Российский певец Николай Басков удивил поклонников своими новыми снимками. На фотографиях, которые появились незадолго до грядущей свадьбы с Викторией Лопыревой, он предстал заметно постаревшим.

Новое фото было сделано на гастролях. Поклонники отметили большие изменения во внешности знаменитости. По их мнению, у певца сморщилась кожа, а блеска глаз на снимках совсем не видно.

По мнению некоторых пользователей интернета, Баксов или слишком увлекается пластическими операциями, или балуется фотошопом. Настоящая причина изменений певца не сообщается. Тем не менее поклонники артиста похвалили его образ, который сделал знаменитость более мужественным.

Фото: instagram.com/nikolaibaskov