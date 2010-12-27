Баскетболисты "Зенита" обыграли "Енисей"

Больше всех отличился Евгений Валиев, который провел на поле 15 минут, но успел набрать 22 очка.

Вечером 3 ноября на "Сибур Арене" прошел первый домашний матч Единой лиги ВТБ "Зенит"-"Енисей". Петербургская команда вырвалась вперед со счетом 116:81.

По данным пресс-службы команды города на Неве, больше всех отличился Евгений Валиев, который провел на поле 15 минут, но успел набрать 22 очка.

Также отметим, что Брендон Дженнингс из сине-бело-голубых оформил дабл-дабл — на его счету 20 очков и 13 передач. За красноярский клуб особо отличился американец Джон Роберсон, известный своими трехочковыми.

Следующий матч "Зенит" проведёт 6 ноября в гостях в рамках Еврокубка против турецкого клуба "Тюрк Телеком". В октябре ФК обыграли в Петербурге со счётом 91:80.

Фото: ВКонтакте/Баскетбольный клуб "Зенит"