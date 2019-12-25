Барные улицы Петербурга перекрыты полицией

ОМОН устроил рейды.

Исполнение президентского указа проверяют полицейские. Так, вечером 27 марта на барных улицах Северной столицы начались рейды ОМОНа.

Фотожурналист из Петербурга в своем Twitter показал, как некоторые бары закрылись после гостей из полиции.

"А вот так выглядит улица Рубинштейна в 23:56. Люди массово уходили из баров", – написал Георгий Марков.

Однако после двенадцати ночи некоторые бары продолжили работу в обычном режиме. Все бары, рестораны, кафе и непродовольственные магазины должны закрыться с 28 марта по 5 апреля.

Ранее мы писали, что Минпромторг РФ рассказал, что входит в список необходимых товаров.

Фото: george markov / Twitter