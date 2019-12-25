Петербургские компании получили кредиты на 2,4 млрд рублей под 2% годовых

Банки выдали кредиты в рамках программы льготного кредитования бизнеса.

Петербургские малые и средние предприниматели получили от городских банков 1283 кредита под 2% годовых на сумму 2,4 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе Смольного 19 июня, выдача кредитов проходит в рамках программы льготного кредитования бизнеса, пострадавшего от коронавируса.

Отмечается, что предприятия могут направить полученные средства на поддержку занятости и другие нужды. Если занятость сохранена на уровне 90%, то кредит можно будет списать вместе с процентами по истечении срока, если ниже – то спишется полкредита и процентов по нему.

Заявки на кредитование в Петербурге продолжают принимать, если дело касается выплаты зарплаты сотрудникам. Выдачей кредитов занимаются банки "Сбербанк", "Промсвязьбанк", "Санкт-Петербург", "ВТБ", "Газпромбанк", "Открытие".

Ранее сообщалось, что Центробанк снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%.

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