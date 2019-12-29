Показатели снизились за январь.

Банки в России ограничили выдачи кредитных карт. В январе 2020 года показатель упал на 21,7% по сравнению с 2019 годом. За первый месяц года клиенты получили 540,2 тысячи банковских карт. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на исследование "Эквифакс".

В денежном выражении выдача сократилась на 22,7% (до 22,8 млрд рублей). Аналитики считают, что данная ситуация связана с политикой Банка России. Также январь традиционно является низким сезоном для потребителей. Особенно снижение сказалось на картах с большими лимитами по кредитам (от 300 тысяч рублей).

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