Банки Петербурга выдали больше пяти тысяч кредитов по льготной программе

В Петербурге банки выдают кредиты под 2% малому и среднему бизнесу.

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга продолжает следить за тем, как банки работают с программами льготного кредитования бизнеса и населения.

В Петербурге банки выдают кредиты под 2% малому и среднему бизнесу. С начала действия программы было выдано 5526 таких кредитов на сумму более чем 8 миллиардов рублей. Ещё было выдано 1300 кредитов по нулевой ставки для выплат зарплат, всего выдали 2,8 миллиона рублей.

Также продолжается программа льготного ипотечного кредитования. Кредитами воспользовались почти 10 тысяч петербургских семей.

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Фото: Piter.TV