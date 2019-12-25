В универмагах Петербурга рассказали, как они выжили во время пандемии

А в супермаркетах развеяли миф об огромных прибылях из-за повышенного спроса на ряд продуктов.

Руководители универмагов Петербурга в рамках онлайн-конферении "Приказано выжить!" рассказали о своей работе в период ограничений.

Как рассказала операционный директор АО "БТК девелопмент" Екатерина Павлова, количество клиентов стало падать уже в середине марта. И тогда спасательным кругом стало развитие онлайн-торговли. В торговой сети сделали акцент на развитие соцсетей, увеличили ассортимент онлайн-магазина.

Замдиректора по персоналу и социальным вопросам универмага "Московский" Светлана Батенева рассказала, что магазин впервые за 55 лет закрыл двери для своих покупателей, по подсчетам, универмаг смог бы продержаться закрытым 2-2,5 месяца.

В кратчайшие сроки был создан интернет-магазин и курьерская доставка, обзванивали вип-клиентов. Основной задачей было сохранение коллектива. Светлана Батенева

Замдиректора Северо-Западного филиала X5 Retail Group по связям с госорганами и СМИ Ольга Волкова, напротив, развеяла миф об огромных прибылях супермаркетов во время пандемии коронавируса. Повышенный спрос на продукты оказался дорогим удовольствием, так как на 20-30% пришлось увеличить количество персонала.

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