Банки отдали коллекторам рекордный объем долгов россиян

В первом квартале было передано 145 млрд рублей.

В первом квартале 2021 года банки передали коллекторам 145 млрд рублей долгов россиян. Это рекордное значение за последние три года, сообщает "Коммерсант".

По информации издания, это значение превысило прошлогодний показатель на 13%. В пандемию объем просроченной задолженности вырос почти на четверть.

Эксперты отмечают, что банки будут еще активнее работать с коллекторскими агентствами. В настоящее время персонала и инфраструктуры коммерческих банков недостаточно для работы с возрастающими объемами "плохих" долгов.

В прошлом году коллекторам был переда рекордный объем долгов россиян за семь лет. Он составил 582 млрд рублей.

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