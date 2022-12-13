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На Волхонском шоссе появится новый склад
Сегодня, 10:06
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На Волхонском шоссе появится новый склад

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Комплекс планируют открыть в начале 2024 года.

В Петербурге появится склад площадью 67 тыс. квадратных метров. Объект построят на Волхонском шоссе. Для реализации проекта открыли кредитную линию с лимитом 3,1 млрд рублей до 2030 года. Об этом сообщили в "АиФ Санкт-Петербург"

Строителям предстоит не только возвести здание, но и построить парковку для для грузовых и легковых автомобилей.  Проекту присвоили статус стратегического проекта города. 

Здание планируют открыть в начале 2024 года. Здесь будет открыто 300 новых рабочих мест. Новый комплекс предусматривает все виды логистических услуг на одной площадке. В складе нуждаются торговые и производственные компании Северной столице. Запуск этого проекта положительно скажется на региональной экономике, рассказал председатель Совета директоров логистической группы Юрий Саулиди.

Ранее на Piter.tv: на окраинах Петербурга построят четыре поликлиники/

Фото: Piter.tv

Теги: волхонское шоссе, склад, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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