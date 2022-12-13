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На окраинах Петербурга построят четыре поликлиники
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На окраинах Петербурга построят четыре поликлиники

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Новые объекты появятся в Парголово, Славянке и Красном Селе.

На окраинах Петербурга построят четыре  поликлиники. Все объекты планируют возвести в ближайшие два года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

В микрорайоне Славянка откроется поликлиника на 756 мест. Она будет находиться на Колпинском шоссе. 

В Парголово возведут поликлинику на Старожиловской улице. Количество посещений в сутки здесь составит 500.

Кроме того, новое медицинское учреждение построят на Красном Селе. На  улице Рябчикова появится подстанция скорой помощи.

В Приморском районе Туристской улице откроется флюорографическая станция на 200 человек в смену.

Ранее на Piter.tv: DVA Group купила участок под первый проект у метро "Звездная".

Фото: Piter.tv

 

Теги: красное село, парголово, поликлиника, славянка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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