Новые объекты появятся в Парголово, Славянке и Красном Селе.

На окраинах Петербурга построят четыре поликлиники. Все объекты планируют возвести в ближайшие два года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В микрорайоне Славянка откроется поликлиника на 756 мест. Она будет находиться на Колпинском шоссе.

В Парголово возведут поликлинику на Старожиловской улице. Количество посещений в сутки здесь составит 500.

Кроме того, новое медицинское учреждение построят на Красном Селе. На улице Рябчикова появится подстанция скорой помощи.

В Приморском районе Туристской улице откроется флюорографическая станция на 200 человек в смену.

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Фото: Piter.tv