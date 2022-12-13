На окраинах Петербурга построят четыре поликлиники. Все объекты планируют возвести в ближайшие два года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В микрорайоне Славянка откроется поликлиника на 756 мест. Она будет находиться на Колпинском шоссе.
В Парголово возведут поликлинику на Старожиловской улице. Количество посещений в сутки здесь составит 500.
Кроме того, новое медицинское учреждение построят на Красном Селе. На улице Рябчикова появится подстанция скорой помощи.
В Приморском районе Туристской улице откроется флюорографическая станция на 200 человек в смену.
Ранее на Piter.tv: DVA Group купила участок под первый проект у метро "Звездная".
Фото: Piter.tv
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