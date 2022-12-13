DVA Group купила участок под первый проект у метро "Звездная"

Инвестиции в строительство комплекса из четырех 16-этажных корпусов до 3,5 млрд рублей.

В Петербурге бывший топ-менеджер запускает собственный проект DVA Group. Компания сообщила о выходе своего первого проекта — комплекса апартаментов у станции метро "Звездная". Об этом 3 мая рассказали в пресс-службе брокера сделки Rusland SP.

К реализации будут предлагать сервисные апартаменты, приобретаемые для последующей сдачи в аренду. Инвестиции в строительство комплекса из четырех 16-этажных корпусов на 960 номеров могут составить, по данным "Коммерсанта", до 3,5 млрд рублей. Общая площадь номеров составит 24 тыс. кв. метров.

Ранее генпроектировщику второй очереди Пулково заплатят до 511 млн рублей. На все работы у подрядчика будет 18 месяцев.

Фото: Piter.tv

