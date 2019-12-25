Банк России не видит системной проблемы из-за "дыры" в валютном балансе

Отрицательные чистые валютные активы сектора составили 15 млрд долларов.

Как сообщила пресс-служба ЦБ "РИА Новости", из-за "дыры" в валютном балансе банков России не наблюдается системной проблемы, а уровень ликвидности для покрытия обязательств является комфортным.

Банк России ранее опубликовал отчетность, согласно которой отрицательные чистые валютные активы сектора достигли 15 млрд долларов на 1 мая. Это исторический максимум. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий объяснил "РИА Новости", что чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами, а "дырой" в валютном балансе являются отрицательные чистые валютные активы.

"Системной проблемы не наблюдается. Общий объем валютной ликвидности на 1 мая 2021 составил 48,5 миллиардов долларов, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств", — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ считают, что это комфортный уровень, если учесть, что большой волатильности валютных остатков в последние годы не наблюдалось.

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