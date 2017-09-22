Антонио Бандерас сыграл главную роль в русском фильме

Приключенческий фильм с элементами фантастики "За гранью реальности" выйдет на экраны страны 1 марта 2018 года. Для российского кино это уникальный проект не только из-за жанровой составляющей, но и из-за актерского состава. Главная роль Антонио Бандераса считается первым случаем участия в фильме звезды такого масштаба.

"За гранью реальности" вместил в себя приключения, фантастику, мистику, любовную линию, а также элементы триллера. Несмотря на то, что Александр Богуславский держит в секрете какие голливудские звезды примут участие в съемках, корреспондентам Piter.tv стало известно, что ведутся переговоры с Джонам Траволта и Николасом Кейджем.

"Мы понимаем, что нас будут сравнивать с Marvel, поэтому мы все время стараемся идти немножко другим путем. Мы стараемся подходить к съемкам с новыми идеями, концептами и заходить на эту территорию с других дверей. Придумывая смешения жанров, придумывание мира подсознания, комнат подсознания – это то новое и оригинальное, что мы можем предложить зрителю – это то, что он раньше не видел", - комментирует свою картину режиссер Александр Богуславский.

Режиссер не отрицает, что сейчас многие делают кинокартины под копирку зарубежных фильмов, переделывая их на российский лад и не добавляя ничего нового. По мнению Богуславского эта позиция менее выигрышная. Поэтому у создателей "За гранью реальности" есть большая уверенность и вера в зрителей, что их заинтересует и трейлер, и сюжет фильма.

Интерес российского зрителя должен вызвать не только сюжет, но и конечно визитная карточка фильма – Антонио Бандерас. Голливудский актер исполняет в фильме роль Гордона – матерого афериста. По словам Антонио, его увлек сюжет и мир картины, а также его роль: таинственного и неоднозначного персонажа, выступающего своего рода "кукловодом", вовлекающим героев в неприятности.

"Это невероятный опыт. Это абсолютно другой уровень профессионализма. Антонио Бандерас невероятно хороший человек и настоящий профессионал. Я многому у него научился и с этим багажом я пойду дальше. Были и сложные моменты, мы спорили, конфликтовали, он обижался, уходил в гостиницу, дулся там, но поскольку я режиссер, приходилось настаивать на своем мнении. Не сразу, но он в итоге соглашался, и ему все нравилось", - делится режиссер своими впечатлениями о работе с Бандерасом.

Съемки фильма проходили как в России, так и за рубежом: в картине зрители увидят живописные места Грузии, казино в игорной зоне Азов-Сити, побережье Черного моря, а также улицы Рима, на которых снимался сюжетный блок с участием Антонио Бандераса.

Съемки картины прошли в 2016 г., после чего начался длительный и кропотливый процесс post-production. Тизер картины был представлен в мае 2017 г. на кинорынке в рамках Каннского кинофестиваля, где вызвал большой интерес и привлек внимание международных дистрибьютеров. Первые фрагменты были показаны в прошедший вторник на Киноэкспо. Сам фильм выйдет в кинотеатральный прокат в России 1 марта 2018 г., дистрибьютор – компания “Каропрокат.”

Стоит отметить, что в скором будущем команда представит новый проект "Эбигейл", часть съемок которого уже прошли зимой в Санкт-Петербурге, и сейчас проводятся в Талине. Также начинаются съемки кинокартины "Неведомое" в Абхазии.

Фото:Ruskino.ru

Видео: Piter.TV

Надежда Путинцева, Полина Кравченко