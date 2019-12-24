Балтийские таможенники задержали контрафактную обувь Adidas и ткань Burberry

Потенциальный ущерб составил более 11 миллионов рублей.

На Балтийской таможне предотвратили потенциальный ущерб правообладателей на сумму более 11 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В январе 2020 года на таможенный пост была подана декларация на товары с целью ввоза на территорию России из Китая товаров для детей – сумки, рюкзаки, очки, игрушки, в том числе детская обувь. В это же время у товара не было заявлено никаких товарных знаков. Специалисты установили, что вещи схожи с вещами компании "Adidas AG". Всего было выявлено 2400 единиц товара с признаками контрафактности. Потенциальный ущерб составил 10 952 088 рублей.

Второй случай контрафакта был выявлен балтийскими таможенниками в феврале 2020 года. На таможне изъяли трикотаж с рисунком, сходным до степени смешения с изобразительным товарным знаком "Burberry". Всего было выявлено 5167 м2 контрафактной ткани (31 рулон).

Фото: Балтийская таможня