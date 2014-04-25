Балицкий предположил, когда Запад сформирует реальную позицию по Украине

Глава нового региона страны оценил саммит, организованный Западом в Швейцарии по поводу решения украинского кризиса.

Реальная позиция стран коллективного Запада по региональному конфликту на территории Украины будет сформирована осенью текущего года, а предстоящий мирный саммит в Швейцарии - это разговор "ни о чём". Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" на полях Петербургского международного экономического форума сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

На нём будет формироваться некая точка зрения, чтобы ее потом распустить в СМИ и сказать, что, вот, собрались, обговорили, к России выйдем с предложением, а осенью всё равно будет большой договор, на котором будет приниматься решение Западом, с чем они выйдут на разговор с Россией. Евгений Балицкий, глава Запорожья

Евгений Балицкий заявил, что ВСУ будут вынуждены в ближайшие недели перейти к обороне на Запорожье.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости