Балицкий не исключил, что ВСУ еще будут обстреливать Запорожскую АЭС

Врио главы Запорожья оценил деятельность ВСУ вокруг ЗАЭС.

Вооруженные силы Украины сейчас не обстреливают территорию Запорожской атомной электростанции, но могут снова начат ь этот процесс в том случае, если режимный объект начнет давать электричество жителям региона. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По мнению чиновника, противник знает о том, что сейчас Запорожье не получает от АЭС электроэнергию, поэтому смысла бить по ней нет.

Если только мы начнем отбирать электроэнергию на Запорожскую область, то противник, конечно же, начнет не давать нам этого делать, обстреливать начнут... Пока по атомной станции последнее время мы ударов не видим. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live