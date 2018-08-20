Балет "Лебединое озеро"

Знаменитая постановка на основной сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова.

В пятницу, 23 августа, "Театр балета имени Леонида Якобсона" покажет "Лебединое озеро", одну из самых известных постановок в мире. Музыка и хореография этого балета считаются одним из ярчайших достижений русской культуры. История о царевне-лебеде Одетте и принце Зигфриде под бессмертную музыку Чайковского не оставит зрителей равнодушными.

Балет покажут в обновленной версии с хореографией Мариуса Петипа и Льва Иванова. Специально для Театра балета им. Л. Якобсона театральный художник Вячеслав Окунев выполнил новое красочное оформление и сочинил изящную сценографию спектакля.

Когда: 23 августа в 20:00

Место: Основная сцена БДТ имени Г.А. Товстоногова (наб. реки Фонтанки, 65)

Продолжительность: 2 часа 50 минут, 2 антракта

Возрастное ограничение: 6+

Билеты: на сайте kassir.ru

Фото: bdt-spb.com