Балерина Терешкина получила звание народной артисткой России

Путин присвоил балерине Мариинского театра звание "Народного артиста Российской Федерации".

Президент России Владимир Путин 29 марта 2018 года присвоил приме-балерине Мариинского театра Виктории Терешкиной почетное звание "Народный артист Россияской Федерации". Уточняется, что звание артистка получила "За большие заслуги в области театрального и музыкального искусства".

Виктория Терешкина - участница состава балетной труппы Мариинского театра с 2001 года. Известно, что Виктория прошла тернистый путь, чтобы стать примой-балериной. Стоит отметить, что у нее более 40 ведущих партий. Также балерина играет в популярных спектаклях классического наследия: "Жизель", "Корсар", "Баядерка", "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Раймонда", "Дон Кихот", "Бахчисарайский фонтан" и многое другое.

Фото: "ВК" - Виктория Терёшкина.*Мисс Виртуозность.*